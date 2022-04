“Novios vs esposos”, el divertido video que hicieron Tatán Mejía y Maleja

Esta pareja de influencers goza de un gran reconocimiento en redes sociales, donde han llegado acaparar la atención de millones de personas, Tatán Mejía posee más de dos millones de seguidores en Instagram y Maleja Restrepo más de cuatro millones de fans en esta misma red social.

Su contenido empezó en YouTube aproximadamente en 2016, donde crearon un canal llamado "Parceros", donde esta peculiar pareja empezó a subir videos divertidos para sus fans, haciéndose bromas entre ellos, retos, tips para parejas, y mucho más, así fue que esta pareja decidió entrar en el mundo de la creación de contenido.

Novios vs Esposos

Recientemente Tatán y Maleja decidieron hacer un divertido video en donde exponen una situación que se vive en las relaciones de pareja más seguido de lo que parece, que, cuando están saliendo no le gusta una prenda de la pareja, pero, ya de esposos cambia la historia.

#NoviosVsEsposos #Confirmen 😂 quién terminó con la chaqueta que tanto criticó? Quién, quién???

La situación empieza exponiendo cuando son novios las personas, entonces, el motocrocista profesional hace el personaje de novio donde le pregunta si tiene frio a su pareja, a lo que Maleja actuando de novia le contesta temblando que "no", pero ya cambia la situación en la siguiente toma, donde está el contexto de esposos, y ya ella se pone la ropa de él normalmente, algo que se ve en las relaciones donde las mujeres toman algunas prendas como camisetas, buzos o chaquetas de sus parejas ocasionalmente.

Sus fans se unieron a la situación expuesta por la pareja de influencers y aprovecharon para recordar que en ocasiones anteriores Maleja había mencionado que esa prenda de vestir de su pareja, no le gustaba para nada, pero, ya la han visto varias veces con ellas puesta, y más encima, la artista terminó de confirmarlo con el mensaje del post.

"Que conste que Maleta boletio a Tatan por esa chaqueta peluda"; "Yo de novia\yo de esposa jajaja"; "Uy no lo pensé y a mí me pasó lo mismo me jodieron por una chaqueta y ahora no sé la quitan"; "Todo lo q se soporta", fueron algunos de los más destacados.

Recordemos que Tatán actualmente hace parte de la cocina más famosa del mundo, MasterChef Celebrity, donde recientemente se ha destacado en los retos de la competencia, que no te puedes perder en las noches de Nuestra Tele.

