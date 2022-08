"Qué asco", novia de Luisito Comunica denuncia que fue víctima de acoso

Una desagradable situación vivió Arianny Tenorio, la novia del reconocido influenciador mexicano Luisito Comunica, quien a través de su cuenta oficial de Instagram denunció que ella fue víctima del acoso de un hombre en motocicleta que la tocó sin su consentimiento en la calle.

“Hoy me tocaron sin mi consentimiento, me agarraron así bien duro con deseo y me dijeron cosas morbosas y no me pienso quedar callada, porque no debemos quedarnos calladas cuando nos pasan estas cosas, ok”, manifestó enojada la modelo venezolana.