Novia de Luciano D’Alessandro celebró el cumpleaños de su hijo

Hoy es un día muy especial para Maria Alejandra Requena, novia del actor Luciano D’Alessandro, pues su hijo mayor ha llegado a los 19 años.

Y la presentadora que siempre tiene mensajes llenos de amor para sus seres queridos, su hijo no podía ser la excepción, pues ella usó sus redes sociales para manifestarle todo el amor de madre que tiene por él.

En un emotivo video, la presentadora venezolana mostró parte de los mejores momentos que ha vivido con su hijo, desde que era un bebé hasta su edad actual. En las imágenes se puede ver el gran parecido que tiene el joven con su madre, pero también con su papá que hace varios años falleció.

Además, Requena le dedicó un sentido mensaje que hizo que más de uno se conmoviera en redes sociales. “Feliz cumpleaños mi andreshurtador and “Dream on until your dreams come true!” ¡Sigue soñando hasta que tus sueños sean realidad! Ya son 19 años y que sean muchos más #loveyou más de lo que jamás imaginé”, expresó en su publicación de Instagram.

Y es que vale la pena destacar que María Alejandra Requena tiene dos hijos de su matrimonio, que ya son más que adolescentes. Y dentro de poco las campanas de boda estarían sonando, pues hace varios meses el actor Luciano D’Alessandro, le propuso matrimonio a su novia y estarían en los preparativos para consolidar por todo lo alto este amor.

Mientras ese día llega, la celebración hoy en los Estados Unidos, donde está radicada la periodista venezolana junto a sus hijos, es en su casa, junto a su familia y su hijo cumpleañero, que, además, vale la pena destacar también, siempre que aparece junto a su madre se roba varias miradas.

