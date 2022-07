“No se dejen engañar”, Chichila Navia sobre su cambio físico

La actriz Chichila Navia presumió de su belleza y aprovechó para responderles a sus miles de fanáticos sobre cómo logró su cambio físico, por el cual le preguntan constantemente.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de dos millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de ella posando frente al espejo.

Luciendo ropa de jean, ofreció sus mejores poses, llevándose todas las miradas de sus admiradores.

Allí aprovechó para responder cuál fue su proceso para mejorar su apariencia física.

“Para quienes no conocen mi historia de entrega de peso, y me escriben preguntando, les cuento que mi cambio inició hace 12 años en este lugar (Que extrañamos en pandemia) … Mi única guía ha sido mi doctora María y su método “Los 5 NO negociables” …

Mi única cirugía fue de “Pensamiento” … Aprendí con ella a alimentarme y sigo cada día reconciliándome con la comida… Y mi único objetivo fue siempre “Mejorar mi Salud” aprendiendo a comer y a ejercitarme. Mi Doc es un ángel que ha acompañado a infinidad de pacientes a lo largo de su carrera…

(…) Ella es la única especialista que yo podría recomendar en este ámbito… No se dejen engañar amores, no pongan sus ilusiones y su fe en métodos inmediatistas, maquinitas prometedoras, fórmulas mágicas o rumores faranduleros… Acudir a los especialistas y hacer un “proceso” sano, es lo único que realmente perdura y “SI” es posible. Mejorar nuestra salud es posible y es el mejor regalo que nos podemos dar”, confesó.