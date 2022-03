“No me favoreció el ángulo”, dice La Liendra por video íntimo filtrado

Durante el cierre de la gira ‘Los Amantes Tour’ de Mike Bahía y Greeicy Rendón que se llevó a cabo en La Macarena de Medellín el pasado viernes se pudieron ver a varios influenciadores y personalidades del mundo del entretenimiento asistir a él.

Por lo que ahora no solo el evento es tema de noticia, sino también lo ocurrido con los asistentes anteriormente mencionados. Pues durante la velada quedó evidenciado que en el mismo lugar se encontraban Aida Victoria Merlano y Yefferson Cossio junto a su ex novia Jenn Muriel, con la que se rumora habría vuelto.

Y el supuesto encuentro entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Andy Rivera, quien era uno de los artistas que se presentaron en el escenario.

Además de estos acontecimientos, la influenciadora Aida Victoria Merlano aprovechó su pequeño encuentro con el creador de contenido Mauricio, mejor conocido como La Liendra, para preguntarle sobre el video íntimo con su pareja Dani Duke que fue filtrado semanas atrás.

Al principio del video se puede escuchar a Aida decirle al joven “Ay, tan tocado, ¿Por qué se arrepintió?” a lo que el influenciador le contesta: “¿Cuál tocado? A mí no me ofende lo que es mentira. A mí no me favoreció el ángulo, fue lo único”. Haciendo referencia al videoclip.

Recordemos que este video fue filtrado el pasado 20 de febrero, poniendo a la pareja en blanco de críticas, burlas y ataques, pero también de una defensa constante, de mujeres y colegas del medio, que hacían un llamado al respeto por la privacidad ajena, sobre todo con un tema tan sensible como las relaciones íntimas.

