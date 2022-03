Nicolás Arrieta reveló delicados audios de Epa Colombia contra su excontadora

El creador de contenido bogotano Nicolás Arrieta compartió una serie de audios en su más reciente clip en su Fedd de Instagram, donde comprobaría las supuestas amenazas de la reconocida empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas contra su excontadora Jenny Saldarriaga.

En estos supuestos audios de Epa Colombia, se oye lo siguiente: "No sabes que estás arriesgando a tu hija, estás arriesgando a mi empresa, estás arriesgando todo, entonces amor mira, tu no puedes olvidar y tu no puedes dañarte tu vida con una mujer que tiene demasiados seguidores y tiene una mafia que la respalda muchísimo.