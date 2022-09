Nicolás Arrieta le contesta a Epa Colombia y pide que le responda a la Fiscalía

Epa Colombia confesó, al hablar con un influenciador, que Nicolás Arrieta le cae muy mal, y que considera que él es “resapo”, por meterse en los problemas de los demás influenciadores, incluso ella, además aseguró que él intentó acabar con su empresa, utilizando las quejas de algunos usuarios de sus productos.

Y por supuesto la respuesta de Nicolás Arrieta no se hizo esperar, pues a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el influencer le dijo a la empresaria que él no permitía que alguien que tenga investigaciones por lavado de activos, hable sobre él, recordando así las visitas que algunas entidades gubernamentales han hecho a su empresa tras las acusaciones de “La Barbie Colombiana”, quien aseguró que cuando fue amiga de Epa Colombia, ella presuntamente lavaba activos.

“Epa Colombia está hablando de mí, bro yo no acepto que la gente que tiene investigaciones por lavados de activos, me diga algo bro, o sea, primero respóndele a la Fiscalía, primero, presuntamente, yo soy legal yo no he lavado plata, yo soy una persona decente”, dijo Nicolás, a través de sus historias.