En las últimas horas se encendieron las plataformas digitales luego que el artista antioqueño J Balvin hiciera lo que parecía una amistosa publicación comparándose con el artista mexicano Chrsitian Nodal, quien hace tan solo unas horas, presumió su radical cambio de look, que según Balvin, tenía algunas coincidencias con la apariencia que el mismo tuvo meses atrás.

Por ello, usó su Feed de Instagram para replicar la fotografía mientras le pedía a sus seguidores que encontraran las diferencias. Esto, no fue para nada del agrado del mexicano quien minutos después reaccionó muy molesto y agresivo ante el post, asegurando que la principal diferencia es que él si tenía talento.

“Que yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, con orgullo. Qué tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, escribió Christian Nodal, al hacer la publicación”.

Desde ahí, las respuestas de Balvin y posteriormente de Nodal no cesaron , al punto, en que el mexicano prometió responderle como mejor sabe: haciéndole una tiradera en su más reciente sencillo, noticia, que ha divido posturas entre los fanáticos de los artistas, unos, que consideran exagerado el gesto y otros que apoyan su "defensa".

Nicolás Arrieta y su cómica reacción al pleito entre Nodal y J Balvin

También hubo quienes no quisieron tomar mayor postura frente a lo sucedido pero aún así, no se abstuvieron de compartir su postura al respecto. Ese fue el caso del creador de contenido Nicolás Arrieta, quien aprovechó su Feed de Instagram y más reciente video para reaccionar con tono burlezco sobre el pleito que no tenía fundamentos para serlo.

Como se puede evidenciar, el bogotano se burla sobre el nuevo look del mexicano, afirmando que este abría ido al peluquero a pedirle el look de J Balvin y al tatuador a pedirle los diseños de Yina Calderón. Tras esto, continuó expresando que consideraba exagerado la reacción del interprete de "Adiós Amor".

"Esta tusa de Nodal está fuerte en serio, ustedes que opinan, se pasó J Balvin diciendo que Nodal se está copiando o realmente creen que Nodal está un poquito sensible, entuzado, ¿Belinda que le hiciste? mira como le dejaste la cara, como pupitre de colegio público, como la mía", dijo entre risas.

