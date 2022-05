Nicolás Arrieta presumió el regalo que recibió por parte de una seguidora

El polémico creador de contenido Nicolás Arrieta, reconocido por realizar videos que ponen en evidencia a diferentes personalidades del mundo del entretenimiento digital ya sea por presuntas estafas, información errónea o temas virales que estén sobre la mesa.

Sin embargo, en esta ocasión, el Youtuber no es noticia por realizar este tipo de contenido sino por revelar que una de sus seguidoras lo había sorprendido con un increíble regalo que quería desde hace un par de días atrás.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram Arrieta apareció para compartir con sus seguidores el regalo que había acabado de recibir por parte de su seguidora a quien agradeció públicamente por el inesperado regalo.

Se trata de un extravagante traje de paño con varios Pokémones estampados por cada uno de sus rincones junto a una corbata del mismo diseño.

Este traje Nicolás lo había compartido por medio de sus redes sociales, pero quien lo modelaba en la fotografía era un pequeño niño. A raíz de esta publicación, según cuenta, una de sus seguidoras se comunicó con él para decirle que ella le compraba el traje y que, aunque él se ofreció a darle el dinero de lo que este costaba, la mujer no quiso recibirlo.

“Hace unos días puse una historia que quería un traje de Pokémon que tenía un niño. No sé si la vieron… Y Yadira, una seguidora, me escribió que ella me lo compraba. Entonces yo le dije ¡Claro! Yo te envío la plata. O sea, no hay lío… Me dijo que no, por todas las formas, que me lo regalaba. Así que muchas gracias Yadira de verdad, porque ya me llegó mi traje”, manifestó el joven segundos antes de enseñar el paquete en el que se encontraba dicha prenda.