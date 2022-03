Nicolás Arrieta le responde a Yina Calderón sobre polémica con Jefferson Cossio

Una nueva polémica se está generando en las redes sociales luego de que Nicolás Arrieta denunciara en las redes sociales el supuesto fraude que supuestamente le estaría haciendo Yeferson Cossio a sus seguidores.

Esta denuncia ha sido tema de conversación, entre los influenciadores en Colombia, que han dado su punto de vista, una de ellas Yina Calderón que en una de sus historias de Instagram afirmó que le parecía “repailas” que él no hablara antes con Cossio y prefiriera denunciarlo delante de sus miles de seguidores.

“Yo no estoy justificando a Cossio, (yo no lo estoy justificando), pero repapilas que el otro (Nicolás Arrieta) siendo amigo le ponga a sacarle los trapitos al sol, a decirle delante de toda la gente que pague”, dijo Yina Calderón en una de sus historias.

Mira también: La Liendra se sumó a la polémica entre Yeferson Cossio y Nicolás Arrieta

Este comentario no le agradó a Nicolás Arrieta y aclaró que en un video publicado en su cuenta de Youtube explicó que hace más de cuatro meses se había comunicado con Cossio a través de sus redes sociales y personalmente para decirle que estaban estafando personas y que tuvieran cuidado.

Sin embargo, Yeferson Cossio, tras aceptar que él tenía la razón, no hizo nada al respecto y por eso decidió revelar la información en las redes sociales.

“Hace más de 4 meses les dije en persona, por Whatsapp, por Instagram, por todo lado que por favor tuvieran cuidado porque están estafando mucha gente, nunca me dijeron nada entonces tuve que hacer el video porque aquí no hay preferencias para nadie, inclusive Yeferson me escribió y me envió un video pidiéndome disculpas y diciéndome que yo tenía la razón”, asegura Arrieta en el video.