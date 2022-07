“No lo ve ni la mamá”: Nicolás Arrieta critica a Sebastián Villalobos

Nicolás Arrieta ha ganado popularidad en los últimos años por sus denuncias sobre supuestas estafas que provienen de algunos influenciadores nacionales e internacionales. Por medio de su cuenta en Youtube, él ha publicado muchos videos en los cuales muestra como en varias ocasiones los productos ofrecidos en internet no cumplen con lo que prometen.

Nicolás Arrieta y la polémica

Al parecer todo comenzó cuando Sebastián Villalobos publicó un mensaje el cual fue interpretado por algunos seguidores como un ataque directo a Nicolás Arrieta.

Solo hay una persona que me cae mal en esto de las redes. Normalmente, a mí me da igual porque pues cada loco con su cuento, pero este loco quiere estar en el cuento de todos. Luego se disculpa en persona y se hace el malote en público

Nicolás Arrieta recibió esta información por parte de un seguidor que le mostró el mensaje redactado y publicado por Sebastián Villalobos en su cuenta de Instagram. Sin pensarlo dos veces, Arrieta respondió ante esta supuesta provocación.

Tuvo que escribir ese mensaje porque el @#$% no puede vocalizar todas esas palabras, le tocó escribirlo en el bloc de notas porque no tiene la capacidad. Yo jamás en mi vida me he disculpado con nadie (internamente), yo lo hago públicamente. Si en persona me caes como un @#$% no te doy ni la mano ¡Estás equivocado de persona! Lo que pasa es que a este man no lo ve ni la mamá, no lo quiere nadie porque su contenido está hecho para personas con problemas de aprendizaje.

Después, Nicolás Arrieta aclara que se caracteriza por ser una persona transparente y sin máscaras. Además, da un ejemplo de cómo vive la vida al recordar las polémicas creadas por discutir con Andrea Valdiri.

¡No seas @#$%! ¡No vengas a hablar @#$%, que no me ves hace como 15 años, Influenciador que veo, influenciador al que le digo ‘deja de estafar’. Pregúntele a Andrea Valdiri, cuando me conoció en un hotel de Medellín yo le dije: ‘Hola, Andrea ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto! Entrega los premios, ¿por qué no los entregas?’ Yo soy así y voy diciendo las cosas

Sebastián Villalobos y su respuesta

Toda esta disputa entre creadores de contenido no se quedó así. Al parecer Sebastián Villalobos respondió este fuerte mensaje.