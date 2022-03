Nicolás Arrieta arremetió contra Yeferson Cossio por supuesto fraude

En las últimas horas Nicolás Arrieta encendió las redes con fuerte tiradera para Yeferson Cossio por supuesto fraude. Esto, luego que diversos internautas denunciaran que fueron estafados por una organización a la que Yeferson le hizo publicidad.

Esto fue suficiente para que Arrieta arremetiera contra el antioqueño y lo retara a reponer los dineros de las víctimas, "ya que dice ser millonario".

Si es tan millonario brother, devuelvale la plata a la gente, pura mi#$% no, ¿no que eres tan millonario?...presumiendo un montón de plata, un montón de carros deportivos...si algo que yo publico estafa a la gente, yo les devuelvo la plata

Sus palabras no quedaron ahí y afirmó que Cossio no tenía un peso y que se le notaba. "solo es un patético que presume lo que no tiene, devuelve la plata, esto es simplemete un reto, no es nada para los 4 mil millones de pesos que ganas mensualmente".

Nicolás culminó diciendo que aunque le caía muy bien Cossio como persona, perdió el respeto por la seriedad de él, ya que considera que todos los dineros que presume son falsos, ya que de ser así, ya hubiera repuesto los dineros de las personas estafadas, ya que muchos, invirtieron por él.

