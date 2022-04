Nicolás Arrieta habría enviado nueva indirecta a Yeferson Cossio

Hace tan solo unos días, que el creador de contenido Yeferson Cossio publicó una historia en su perfil de Instagram, mostrando como empresas de turismo de su ciudad, incluían los alrededores de su casa como recorrido de turismo y se interrogó si era legal que lo hicieran.

Tras esto, el creador de contenido Nicolás Arrieta, aprovechó gran parte de sus historias para enviar claras indirectas al respecto, donde mostró como las figuras más famosas de Hollywood, reaccionaban al encontrarse con fanáticos pasando por el lado de sus viviendas.

En comienzo, mostró como el famoso actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca' saluda amigable y cariñosamente el grupo de turistas que divisaba cerca a su casa. Los sorprendió bajando el vidrió de su auto, permitiendo que lo grabaran e interactuando con ellos.

En un segundo ejemplo mostró como un auto de la familia Kardashian, con Kyne West y Kim Kardashian dentro, se detuvo para saludar a los pasajeros de un bus que pasaba por su casa, desde luego, estos también se llevaron una gran sorpresa no solo por coincidir con las celebridades, sino por el aprecio con el que los saludaron.

Ante esto, Arrieta hizo una reflexión entre el comportamiento de verdaderos famosos y el de personas que muchas veces se comportan "despectivamente", con el único interés de generar polémica. Para muchos, sus palabras fueron una contundente indirecta para Yeferson Cossio.

No le vamos a dar más atención a esta vaina, porque yo no sé si esto es lo que esas personas buscan, pero me han mandado mucho unas historias que han publicado...yo siento que ya es como para generar este tipo de controversia, es como "queremos dar esta imagen", entonces no vamos a referirnos más, pero me parece como "¿qué carajos?"