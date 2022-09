Billboard: Nicky Jam, conmovido hasta las lágrimas, recibe un premio especial

En la versión 29 de los premios Billboard de la Música Latina 2022 se vivió un emotivo encuentro familiar entre el cantante estadounidense Nicky Jam y su papá, José Rivera, con el que seguramente más de uno resultó conmovido y muy emocionado.

Pues, Nicky fue reconocido por su trabajo artístico de casi 3 décadas con el premio Salón de la Fama y aunque el artista ya tenía conocimiento de este homenaje no se esperaba que su papá subiera al escenario, muy elegante, y fuera el encargado de entregar la estatuilla.

Don José, aunque un poco nervioso, resaltó el honor que era para él compartir con todos los presentes ese instante. Mientras tanto, Nicky a tan solo unos metros, se mostró bastante conmovido al ver a su papá hablando frente a todos.

Mientras sonada la exitosa canción ‘Travesura’, Nicky abrazaba y besaba a su papá. En el escenario los asistentes gritaban ‘I love you Nicky’. Fue tal la emoción del artista estadounidense que no pudo contener las lágrimas.

“Me cogieron de sorpresa con esto ¡wow! De verdad que no me esperaba esto, yo pensé que otro artista me iba a entregar este premio y no me esperaba que fuera mi papá”, dijo Nicky.