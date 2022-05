Natti Natasha y la emotiva dedicatoria de su prometido e hija del Día de la Madre

La cantante Natti Natasha fue sorprendida por su prometido Raphy Pina y su pequeña Vida Isabelle con unas emotivas dedicatorias en marco del Día de la Madre.

El empresario compartió un carrusel con varias fotografías junto a ella y su pequeña, donde le expresó lo mucho que admira su labor como madre.

Por su parte, por medio de la cuenta de la niña, la cual administran ambos, le dedicó amorosas palabras como si la bebé le estuviera hablando.

“Antes que ma’ se levante le quiero decir y que ustedes me ayuden a decirle que soy muy feliz por que me cuida y me da leche cada 3 horas, me saca a pasear, me hace yogurt, me lleva a darle comida a los pececitos, me cambia cuando la línea está azul. Me hace reír todas las mañanas y si estoy cogiendo mi siesta me cuida para que ni lupi me levante.

Felicidades ma’ por todo el amor que me das a mí, a mis hermanos, y a Lupi. Eres la mejor y todos los ti@s te felicitarán por mí porque ya mismo té lo diré con mi propia voz. TE AMO MA’ Y GRACIAS DIOS POR REGALARME UNA MAMI NINDA. Felicidades a todas las mamis nindas como la mía”, se lee.