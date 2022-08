Natti Natasha enterneció al revelar que su hija Vida ya aprendió a caminar

La cantante Natti Natasha enterneció a miles de sus fanáticos luego de mostrar que su hija Vida Isabelle ya aprendió a caminar.

Lo hizo por medio de la cuenta de Instagram de la niña, administrada por ella, donde tiene más de dos millones de seguidores.

En la grabación se puede ver a la artista sentada en el suelo de la sala de su lujosa casa y con su bebé delante de ella, a quien le dice que se dirija hacia donde ella.

Luego de varios segundos insistirle, la niña se atreve y camina hacia donde ella, abrazándola y muy sonriente.

A dicha publicación, se agregó una emotiva descripción donde como si fuera la niña la que hablara, se destaca que revelaron esta publicación para que su papá, el productor Raphy Pina pueda verla en los programas de televisión en prisión.

Recordemos que el empresario a hace pocos meses fue sentenciado a 41 meses de cárcel por porte ilegal de armas, razón por la que, está pagando en una prisión en Puerto Rico.

Cabe resaltar que, el proceso sigue en investigación luego de la apelación de sus abogados, por lo que, podría salir antes.

“Hola a mis ti@s de IG;

Mi Pa' y yo habíamos quedado que la próxima foto es cuando el saliera, pero Ma' y yo queremos darle una sorpresita y vea por los programas de Tv, que ve en donde él está que acabo de dar mis primeros Pasitos con Mi mamita ninda.

Mis hermanos, Ma' yo y un montón de gente Te extrañamos, pero Ma' me dijo que te veremos pronto.

La gente dice que me parezco a ti y ma dice que tenías todo planificado jaja le dejaste un clon a Ma'.

Te Amo y te esperamos pronto por que el único Riesgo que hay aquí es que no se acabe el Dime, dime, dime, ni la lechita que bebo muchoooo.

Att: Vidita Isabelle Pina Gutiérrez”, escribió en la descripción de la publicación.