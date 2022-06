Natti Natasha rompió el silencio sobre el ingreso de su prometido a prisión

Luego de que hace pocos días el productor Raphy Pina, prometido de la cantante Natti Natasha, recibiera una sentencia por el Juez Federal Francisco Augusto Besosa en Puerto Rico de 41 meses de cárcel por porte ilegal de armas, la dominicana se pronunció al respecto.

La intérprete de “Sin Pijama” confesó lo mucho que le ha afectado esta difícil situación familiar.

Sin embargo, detalló que confía en que todo saldrá bien, pero se sinceró revelando que cuando lo declararon culpable sufrió un episodio de ansiedad.

"Si algo he aprendido de Raphy es echar para lante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar (…) Es momento de enfocarse en lo positivo y el trabajo. Tenemos muchas bendiciones, tenemos a Vida, a nuestra familia, el imperio que hemos construido", señaló.