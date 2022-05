Natti Natasha derrite de amor al posar junto a su pequeña hija

La artista dominicana Natti Natasha encantó a sus más de 35 millones de seguidores en la red social de Instagram al postear una serie de fotografías junto a su pequeña hija Vida Isabelle, quien en pocas semanas cumplirá su primer año de edad.

Fueron ocho las fotos que publicó la guapísima cantante de música urbana en la plataforma digital y con las que enterneció a sus millones de fanáticos. Junto a éstas, Natti mostró lo orgullosa que está de ser mamá y lo feliz que la hace Vida.

Como era de esperarse, el post desató una ola de reacciones entre likes, comentarios y hermosos emoticones. Artistas como Wisin se sumaron a las más de 400 mil manifestaciones de cariño que recibió la guapísima cantante de música urbana, en menos de dos horas.

Muy temprano, en este día dedicado a las mamás, Raphy Pina quiso sorprender a su prometida Natti Natasha con un conmovedor mensaje en el que describió lo que quizá le diría Vida Isabelle a su mamá para felicitarla.

“Antes que Ma’ se levante le quiero decir y que ustedes me ayuden a decirle que soy muy feliz por que me cuida y me da leche cada 3 horas, me saca a a pasear, me hace yogurt, me lleva a darle comida a los pecesitos, me cambia cuando la línea está azul. Me hace reír todas las mañanas y si estoy cogiendo mi siesta me cuida para que ni lupi me levante. Felicidades Ma por todo el amor que me das a mi, a mis hermanos, y a Lupi. Eres la mejor y todos los ti@s te felicitarán por mi por que ya mismo té lo diré con mi propia voz . TE AMO MA Y GRACIAS DIOS POR REGALARME UNA MAMI NINDA Felicidades a todas las mamis nindas como la mía”, se leer en el tierno mensaje publicado en la cuenta de la bebita.