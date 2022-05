Así celebró Natti Natasha el primer cumpleaños de su hija Vida Isabelle

La cantante Natti Natasha y el productor Raphy Pina celebraron por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Vida Isabelle.

Con una lujosa fiesta, cuya temática fue ‘La granja de Zenón’ todos los invitados, quienes fueron sus más allegados, se dejaron ver disfrazados como granjeros.

Pero antes de la celebración, la dominicana compartió una sentida publicación, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 35 millones de seguidores.

Allí compartió un video en el que recopiló varias fotografías junto a su pequeña y su prometido, donde dedicó amorosas palabras por el primer año de su pequeña.

“La realidad es que ni recuerdo quien yo era antes de ti, ni me interesa recordarlo, porque ahora me siento completa, me siento plena, con solo mirarte los ojitos llenos de vida que me dan transmiten tanto amor. Nunca había conocido un amor tan real, TAN GRANDE ! Tengo una muñecota de verdad que me impulsa a ser una mejor yo todos los días y a seguir luchando más que nunca por mi familia y por seguir logrando todo lo que me propongo.

Mamá y papá (mi muñecote) Raphy Pina te amamos, pero con el alma y has sellado para siempre nuestro amor. Aquí siempre vamos a estar para ti, VIDA happy bday”, escribió.