Natalia Reyes presumió los cambios en su cuerpo tras ser mamá

Natalia Reyes es una de las mujeres más queridas por todos sus fanáticos, pues aparte de ser una profesional en la actuación, su vida como mamá también ha generado sensación en redes sociales.

Recientemente por medio de su cuenta oficial de Instagram, la colombiana quiso dejarle claro a sus seguidores lo feliz que estaba de poder vivir esta faceta como mamá y compartió que, aceptaba todos los cambios que esto implicaba.

Reyes escribió que aceptaba y abrazaba todo el proceso que ha tenido tras dar a luz a su hija llamada Isla quien nació del fruto de su relación con Juan Pedro San Segundo.

“No busco ‘volver’ ni ‘recuperar’ algo porque no siento que haya perdido nada, siento que me he transformado. Abrazo con aceptación y compasión todos los cambios. Veo con paciencia el gran proceso por el que hemos atravesado y fluyo, unos días más fácilmente que otros pero cada vez que te cargo y nos veo en el espejo, cada vez que te veo sonreír se me llena el alma y se me olvida de que se trataba este post”, aseguró.