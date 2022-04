Natalia Reyes presume a su bebé en bella postal familiar y genera ternura

Natalia Reyes desde hace unos meses vive uno de los momentos de su vida más importantes, construir una bella familia y aprender día a día como madre, un milagro que llegó para hacerla crecer como persona ya que como artista polifacética ya es en la reconocida en Colombia y muchos la aplauden por ser una de las mejores en lo que hace.

No dejes de ver: Natalia Reyes dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a Carolina Gaitán

La actriz de 35 años no sólo vive en un lugar para paradisiaco y mágico en donde ha construido su nidito de amor, también esto ha inspirado a la bella artista a nombrar a su pequeña primogénita Isla, quien ya la tiene enamorada desde hace varios meses.

La misma Natalia lo ha asegurado recientemente que sin temor a equivocarse siente que la pequeña Isla ha transformado su vida 100%, por lo que no nos extraña que pose con tanta felicidad en algunas fotos que tiene en su cuenta de Instagram.

No busco ‘volver’ ni ‘recuperar’ algo porque no siento que haya perdido nada, siento que me he transformado. Abrazo con aceptación y compasión todos los cambios (…)