Natalia Reyes explica por qué su bebé no tiene niñera

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 600 mil seguidores, la hermosa actriz Natalia Reyes les contó a sus seguidores que su bebé Isla no tiene niñera y explicó por qué había tomado esa decisión.

A propósito del día del trabajo, la artista colombiana, quien suele hablar de temas medioambientales y sociales en sus plataformas digitales, subió dos fotos de su trabajo y, en una de ellas, muestra cómo su bebé se acopla en sus labores y tiene que estar con su mamá todo el tiempo.

En la descripción de su post, Natalia no sólo explica por qué su hija no tiene niñera, sino por qué se siente tan afortunada de pasar el mayor tiempo posible junto a su bebé.

“Día del trabajo. Isla no tiene niñera, no lo digo como algo bueno o malo, lo comparto como una decisión que hasta ahora me ha funcionado, es posible que más adelante deba replantearlo pero hasta el momento estar con Isla 24/7 es el mayor lujo que me haya podido dar, sí, es agotador, pero también la mayor fortuna que he tenido, cada segundo a su lado (sobre todo en este momento) es invaluable, soy consciente de que es un privilegio, que no todas las madres se lo pueden permitir y que esto no sería posible sin al apoyo de muchas personas a mi alrededor” escribió la colombiana.