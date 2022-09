Natalia Reyes demuestra su habilidad para bailar al son de la champeta

Natalia Reyes, compartió con sus más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, un video que denota sabor, alegría y mucho swing, pues la actriz estaba bailando al son de una movida champeta junto a su hija y su nuevo equipo de trabajo.

El pasado mes de agosto, medios internacionales confirmaron una nueva producción “Shadow Force”, un thriller de acción que está dirigido por Joe Carnahan, un director de cine estadounidense; la película está siendo grabada en Colombia, en la ciudad de Cartagena, tras obtener los permisos necesarios para hacerlo.

Natalia Reyes vuelve a la pantalla grande

La reconocida actriz, también compartió su felicidad por participar nuevamente en una producción internacional, pues es importante recordar que Natalia Reyes ya ha estado en la pantalla grande, como en la última entrega de la saga de “Terminator: Destino Oscuro” o “Pájaros de verano”.

En la publicación que realizó, para dar a conocer esta gran noticia, Natalia Reyes reveló quienes harían parte de la película y en la descripción escribió: “Yeah baby we are back on track!#ShadowForce (emoji de cine) Volvimos (emoji de luz)”. Sus seguidores, le expresaron sus felicitaciones y la admiración por todo lo que ha logrado con su talento.

Felicidad al bailar champeta

En el nuevo video que publicó en sus redes oficiales, Natalia impactó a los internautas al verse lucir un vestido blanco con puntos brillantes que tenía una abertura en la espalda, el vestido lo acompañaba con una gargantilla gris. Sin duda, recibió elogios por su vestuario, pero por lo que más halagaron a la actriz colombiana, fue por la alegría que contagió al verse tan animada bailando al ritmo de la canción “Catalina” de Mr Black, El Presidente, junto a su equipo de trabajo y su pequeña hija Isla, que se veía muy feliz al lado de su mamá.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz: “Genial (emojis de corazón) super todos conectados amor al arte a la música a todo(emojis de corazón) la mejor energía”, “(emoji de risa) tan hermosa la bebé quería bailar (emoji de carita enamorado)”, “Creo que no hay nadie que le guste más la champeta que a ti (emojis con carita de enamorado) y ya vi a Isla bailando champeta”.

