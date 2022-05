Natalia Reyes dedica emotivo y reflexivo mensaje del Día de la Madre

La actriz Natalia Reyes dedicó un amoroso mensaje a su madre en marco del Día Internacional de la Madre.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la actriz compartió un carrusel con varias fotografías junto a su mamá y con las que quiso dedicarle emotivas palabras de agradecimiento y amor.

“Hoy celebro a mi madre, hoy más que nunca valoro a quien me cargó en su barriga, me alimentó, me crió con inagotable amor y apoyando todos mis sueños. La que es capaz de todo por sus hijos, la que me ha enseñado el servicio, la entrega y el cuidado. Mi madre la malabarista (como tantas madres) que se ingeniaba la manera de trabajar y cuidarnos, madrugar a levantarnos, hacernos el desayuno y recogernos del colegio, de la clase, del casting.

Gracias a mis abuelas y mis bisabuelas, a todo mi linaje femenino por hacer posible que hoy esté acá”, escribió en la descripción de la publicación.