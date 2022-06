La icónica fotografía que compartió Natalia Ramírez de "Yo soy Betty, la fea"

Natalia Ramírez recientemente sorprendió a los colombianos con su participación en el reality MasterChef Celebrity, en el cual tuvo una notable participación desde su reingreso, pues aparte de ser una mujer noble y tranquila, siempre se caracterizó por su creatividad y sazón en la cocina.

La actriz es recordada por todos los colombianos por su papel de Marcela Valencia en la icónica producción "Yo soy Betty, la fea", en cual dio vida a una elegante ejecutiva, quien hacia la vida imposible a Betty dentro de Ecomoda y que luchaba a capa y espada por el amor de Armando.

La fotografía que causó nostalgia en los seguidores de Yo soy Betty, la fea

Natalia compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram donde posee más de novecientos mil seguidores una inédita fotografía en la que aparecen cuatro de los personajes principales de la recordada historia escrita por Fernando Gaitán que enamoró a los colombianos en 1999.

La fotografía que ya va por encima de las 19.000 reacciones produjo nostalgia y sentimientos encontrados en los seguidores de la actriz y de la novela, pues en la fotografía se puede ver a los recordados personajes de Beatriz Pinzón (Protagonista), Nicolás Mora (Mejor amigo de Betty), Julia Solano (Madre de Betty) y Hermes Pinzón (Padre de Betty), quienes se robaron el corazón de millones de televidentes en Colombia y el mundo.

Linda familia... ¿La conocen? Indago la actriz en el pie de foto de la publicación.

La reacción de sus seguidores al conmovedor recuerdo

La fotografía que de inmediato acaparó todas las miradas, fue comentada por cientos de internautas en los que expresaron la gran nostalgia que les daba ver a esos cuatro personajes, también para bromear con frases célebres de la producción, y para debatir cuándo había sido esa fotografía.

" La familia mas divertida y bella de Colombia; Julia no alborote la nostalgia... Frase de Don Hermes; La mejor novela sin duda alguna por siempre; Cómo 30 veces me he visto la novela; Las 4 personas que no quisieras volver a ver Marceeeee; la familia pinzón solano; Los Pinzón Solano y el Microlax; Marce préstame 10 mil pesos para el taxi ,te juro que es la última vez; Excelente producción. Nunca me perdí un capítulo; Esa foto es de cuando Betty se va a Cartagena con Doña Catalina Ángel; Don Germenes, como cariñosamente le decia Nicolas al papá de betty". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

Cabe recordar que esta producción de Nuestra Tele ha sido tendencia por estos días en redes sociales tras el anuncio de la plataforma de streaming estadounidense Netflix de quitarla de su catálogo de producciones el próximo 10 de julio, algo que ha sido bastante criticado e indagado por los internautas en redes.