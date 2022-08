Natalia Paris lanzará canción junto a Zion y Lennox

Natalia Paris es considerada como una de las modelos más reconocidas en Colombia con más de 20 años de trayectoria, la paisa ha sido portada e imagen múltiples marcas y portadas de revista.

Sin embargo, desde hace unos años la también empresaria decidió sumergirse en el mundo de la música y decidió ser dj, algo que, en principio generó gran controversía y criticas para la paisa, pero sin importar, ella siguió firme con su objetivo y hoy en día ya también es reconocida por su música y por sus mezclas.

Precisamente la modelo participará en el próximo video de un famoso dueto puertorriqueño, en donde al parecer será la modelo principal del mismo.

Natalia Paris y Zion y Lennox combinan el reguetón con la electrónica

La modelo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 1,7 millones de seguidores la noticia de que será una de las modelos del video oficial de la canción "Mamacita", canción que saldrá el próximo 11 de agosto.

En el video se puede observar a la modelo ligera de ropa, con tan solo una camiseta al estilo esqueleto, ropa interior y unas medidas hasta la rodilla, en la escena se ve a Natalia divertirse junto a otras tres modelos saltando encima de una cama y regando una botella de champán.

Así nos divertimos mis amigas y yo grabando el video de “MAMACITA “ con @zion y @lennox

Sus fans se emocionaron con la noticia y aprovecharon la caja de comentarios para expresar su alegría por la noticia y también para dejarle halagos a la reconocida modelo. Sin embargo, no faltaron los internautas que se tomaron con humor el clip.

"Voy a esperar por esto con todo mi corazón; que divertido , yo también quiero jugar con ustedes; quién va a limpiar las sabanas; maravillosas; mi modelo favorita; tu eres todo lo que me gusta porque tu eres un bizcocho; me pusiste igual que esa botella; una pijamada así me pueden invitar; eres única belleza pura toda una obra de arte". Fueron algunos de los comentarios más destacados dentro del post.

Esta próxima canción tiene a la expectativa a cientos de usuarios que podrán escuchar en una canción dos de los géneros musicales más pegados del momento.

Natalia Paris una celebridad reconocida por su frases

La modelo en muchas ocasiones ha dejado algunas frases que han quedado marcadas en las personas, por eso, hace un tiempo compartió un profundo mensaje de reflexión para las personas que critican su música y a los que disfrutan de ella.

Practicar un hobbie como bailar ,eleva tu vibración. Te acerca a Dios , que es toda felicidad y goce. Ya Deja de pensar que la gente que rumbea está en Pecado ( ese es un pensamiento erróneo creado por la sociedad y la religión que se hizo para manipularte. ) en realidad, la gente que rumbea es muy feliz , muy libre , muy consciente de su alegría.

