Natalia París despidió la semana despojándose de sus prendas

La emblemática modelo antioqueña Natalia París, es sin duda, una de las mujeres más bellas, sensuales y admiradas de Colombia desde hace varios años, mismos, que solo parecen transcurrir en su carrera, ya que físicamente cada vez luce mejor.

Como muestra de ello, está su más reciente y ardiente publicación, donde posó sin una sola prenda encima recostada sobre su cama, despertando las reacciones de sus 1,7 millones de seguidores.

"Recordar. Lo piquetean todo. Tu planeta, país, nombre, fecha de nacimiento, avatar, nivel de dificultad, etc. fuiste todo el tiempo", escribió la mujer en una segunda imagen que acompañó su post.

Bastaron minutos para que su publicación superara los 23 mil me gusta y acumulara miles de comentarios, que en su mayoría, halagaban su sensualidad, profesionalismo y la belleza que la ha acompañado por años.

"Tremendamente Sexi", "Te amo natalia Paris, eres mi love platonic, te ves muy sexy", "No tengo nada y tu eres lo que quiero, Lo que veo es pura belleza de pies a cabeza, Te quiero de regalo muñeca, Lo que veo me gusta me encanta. Porque tu eres una chica 10" y "La mujer mas sexy del universo desde siempre y para siempre", fueron algunos de los comentarios.

