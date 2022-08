Nanis Ochoa respondió si Juan Pablo Navarrete es celoso

En el 2018 Nanis Ochoa inició su romance con el cantante Juan Pablo Navarrete. En el 2020, la pareja tuvo su hija, aunque Ochoa ya había vivido la experencia de ser madre, pues María Antonia es fruto de su relación anterior.

Cabe recordar que la empresaria estuvo casada con el cantante Pipe Calderón. Sin embargo, su matrimonio llegó a su fin en el 2016.

Tiempo después, Nanis decidió darse otra oportunidad en el amor con Juan Pablo Navarrete.

Por medio de sus historias de Instagram, Nanis decidió abrir la cajita de preguntas para responder algunos interrogantes de sus seguidores.

Uno de los internautas, le preguntó que si su esposo Juan Pablo era celoso y claramente, ella no dudó en responder.

"Voy a aprovechar que él no está aquí. Imagínense que se me cayó una rosita seca que tenía, la aplasté sin querer y él me preguntó que qué era y yo le dije que eran cosas de mi pasado y me dijo y te duele, a lo que le respondí que yo tenía un pasado".