Mr. Black sorprende al unirse a la tendencia de hombres usando falda

El cantante de música urbana Mr. Black ‘el presidente’ dejó a más de uno estupefacto al compartir una imagen de él usando falda, como ya lo ha hecho el puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin.

De hecho, la imagen de Mr. Black está dividida en dos, en el costado izquierdo aparece él usando una elegante falda negra y al otro lado, Bad Bunny con el controvertido look que usó para asistir al concierto de Buscabulla en Puerto Rico.

Por lo que fue inevitable que los fanáticos del cartagenero compararan a los dos artistas. Las opiniones en la red social estuvieron divididas entre quienes criticaron esta tendencia de moda y quienes simplemente manifestaron a quién le lucía más.

“Pero es que a él se le ve bien a él mister no”, “Te salistes del closek”, “Pues si nosotras usamos pantalón no veo por q no, los hombres usen faldas”, “Ay no, ya hay muchas mujeres con faldas”, “Se le ve con más estilo ha Mrblack”, “por lo menos tienes más piernas”, “Esas piernotas d @mrblackelpresidente no tienen comparación con las d Benito!! Tú pinta es excelente”, fueron algunos de los comentarios que recogió Mr. Black con su publicación.