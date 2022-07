Mónica Fonseca reveló que su esposo Juan Pablo Raba y sus hijos tienen COVID

La presentadora Mónica Fonseca reveló a sus miles de seguidores que su esposo, el actor Juan Pablo Raba y sus dos hijos contrajeron COVID-19 tras su paso por París, Francia.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 800 mil seguidores, compartió una fotografía de su familia recuperándose de este peligroso virus.

Con la instantánea aprovechó para narrar cómo lo ha enfrentado cada uno.

“A esta imagen le vamos a poner: “la pura intimidad”.

Como algunos han leído en nuestros stories, tocó montar campamento en la sala por corona… nos tenía preparado el mendigo hacernos la visita en dónde menos los esperábamos. Por ahora no a todos. Solo a estos Raba. A mi me hizo una visita tremenda en otra latitud. El virus escoge de una manera particular a cada uno de sus anfitriones. Curioso. No deja de sorprenderme la manera cómo funciona tan diferente dependiendo de cada organismo.

Jojo, 3 años (aún sin vacuna) mucha fiebre 3 días. Agotada. Dolor de cuerpo. Va mejorando ahora rápidamente. Qué fortuna. La salud es el mayor tesoro sin lugar a duda. Una paciente extraordinaria. Valiente.

JP, agotamiento, tos, pérdida de olfato, gusto bye bye, congestión nasal… tristeza y risa a la vez … mejor dicho. Vacunado con refuerzo. Y, juraba que era inmune jejejejej. Pero es que en serio le daba a todos a su alrededor y no a él. Un paciente con poca paciencia, aprendiendo a oír lo que el cuerpo le tiene que decir. Ha estado, en medio de lo que lo desespera estar enfermo (poquísimas veces en 11 años juntos), más llevadero el asunto. Con momentos complejos cuando le da hambre jajajjaja.

Joaquín, 9 años. Fiebre más moderada, cansancio, mejorando rápidamente. Vacunado y con refuerzo. Es el paciente perfecto. El tipo tiene una especialidad: en la mayoría de situaciones es un relaxer. Si hay que estar quieto y descansar, lo hace con comodidad.

A la pregunta que me han hecho varias veces por ahí sobre viajes largos con niños en estas edades, respondo lo siguiente:

Joaquín está en edad perfecta y es un gran viajero. Se disfruta todo. Se sorprende y nos acompaña con ilusión. La ha pasado buenísimo. Se acomoda donde toque. Sin embargo, porque es menor de 12, por lo menos en ciertos lugares, no hemos encontrado tan fácil actividades para él. Hemos improvisado con gran suerte.

Con Joséphine, es otro “cantar”. Increíblemente solo ha pedido regresar a casa (su casa d verdad) 6 veces en casi 4 semanas. Una caminadora incasable (nunca ha usado coche) pero eso significa que cada salida a uno le toca al ritmo de ella… fín”, escribió.