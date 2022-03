Miss Universo Harnaaz Sandhu dividió opiniones en las redes por su cambio físico

Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India, fue reconocida como la mujer más hermosa del planeta al recibir la corona durante el último certamen de Miss Universo en diciembre de 2021.

Ahora, Harnaaz es el centro de atención por las críticas que ha recibido por un presunto aumento de peso, tres meses después de recibir la anhelada corona. Sin embargo, también ha recibido miles de mensajes de apoyo de fanáticos que aman su personalidad y carisma.

Las opiniones en las redes sociales sobre la apariencia física de Miss Universo se han divido entre quienes dicen que es una “mujer real” y quienes manifiestan que al tener la corona debe mantener una estilizada y “perfecta” figura.

La reacción de la ex Miss Universo Alicia Machado

Alicia Machado, quien obtuvo la corona en 1996 y vivió una situación similar, defendió a la Miss Universo actual y agradeció porque “los tiempos han cambiado”.

“Ciertamente y gracias a Dios esta hermosa reina y valiente mujer no tiene a mister de jefe (refiriéndose a Donald Trump). Este 2022 es otra era de empatía, amor al prójimo y hoy el bullying es un delito”, fue la manifestación de Alicia Machado, según publicaciones de medios internacionales.

Hace unos años, en entrevista para BBC Mundo, Alicia aseguró que luego de recibir la corona sufrió de depresión por los calificativos que recibió de Trump tras aumentar de peso.

"Me llamó ‘Miss Piggy’, ‘Señorita Housekeeping’, me hizo sentir muy triste… tuve desórdenes alimenticios, no comía, me veía gorda", relató Alicia en su momento.

Las confesiones de Miss Universo

Precisamente cuando la apariencia física de Harnaaz Kaur Sandhu desata una polémica en las redes, la organización de Miss Universo publicó un video donde la modelo de 22 años responde algunas preguntas personales y revela datos que quizá no se conocían de ella.

Harnaaz aseguró que su comida favorita es el plato típico de su país, el Rarajma chawal. Entre sus hobbies favoritos están bailar y cocinar. La hace feliz una buena comida y los dulces. Definitivamente, los ama. Cuando le preguntan ¿dulce o salado? Su respuesta fue: “¡Dulce! Caramelo es mi apodo”.

Además, dijo que le encantaría viajar a Filipinas y Japón. Sandhu aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido desde que recibió la corona.

