Miley Cyrus casi vomita en concierto en Bogotá y tuvo que cantar sentada

La cantante Miley Cyrus causó gran revuelo entre miles de fanáticos que lograron verla y deleitarse con su música tras su concierto en Bogotá en medio de su gira “I Need Attention”.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 162 millones de seguidores, la joven compartió un video en el que mostró cómo la recibieron cientos de fanáticos al llegar a la capital colombiana.

Sin embargo, el cansancio y la altura le jugaron una mala pasada en su presentación en el Movistar Arena.

Debido a sus recientes conciertos seguidos en el Lollapalooza de Argentina y Chile, realizados el viernes y el domingo respectivamente, no pudo descansar del todo bien tras su concierto este lunes 22 de marzo en Bogotá, por lo que, gran parte del show lo hizo sentada.

Confesó que no se sentía bien y hasta tenía náuseas, pero detalló que no quería decepcionarlos y siguió su show, dando lo mejor de ella.

“Seré honesta, no me estoy sintiendo bien en este momento, me siento jodida ahora mismo, pero me quedaré aquí todo lo que pueda porque sé cuánto han esperado este show (…) Literalmente creo que tendré que ir a vomitar y estaré de regreso si me prometen que estarán esperando por mí”, confesó la joven.