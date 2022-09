Mike Bahía revela por qué no muestra el rostro de Kai y habla sobre su nacimiento

Los artistas Mike Bahía y Greeicy Rendón llevan varios años enamorando a los colombianos con su historia de amor, así como con el carisma y la tranquilidad con la que se refieren a ciertos temas cuando interactúan con sus fans.

Desde el nacimiento de Kai, su primogénito, el pasado 21 de abril de 2022, la admiración y el cariño hacia la pareja evidentemente creció y ahora logran enternecer con cada publicación en la que se deja ver alguna manito, piecito o cachetico del pequeño Kai.

Sin embargo, en estos primeros cinco meses de vida del bebé, la pareja de artistas aún no muestra públicamente el rosto de su hijo, aunque miles de fans se “mueren” por conocerlo y ver sus ojos, pues Mike ha asegurado que son realmente “espectaculares”.

En una entrevista para un canal en YouTube, el cantante confesó las razones por las que no lo han hecho y trato de explicarlas. Además, manifestó algunos detalles del parto y cómo se ha sentido en esta faceta como papá.

Cosas que no deberías hacer en la primera cita, según Mike Bahía

La idea central de la entrevista con Marko era hablar sobre esas cosas que definitivamente no se debe hacer en una primera cita romántica. El tema llevó a que Mike hablara de cómo inicio su relación con Greeicy y lo agradecido que está con ella por haber confiado en él desde el primer minuto.

Además, aseguró que cuando la relación fue avanzando ambos tenían claro que no querían ser papás, sin embargo, las cosas fueron cambiando con el tiempo. Y con la construcción de la casa, dejaron un espacio por si tenían niños y luego él le pidió que dejara de tomar las pastillas para planificar y luego verían cómo hacían para que ella no quedara embarazada.

Dos años después de esa petición, ella le dijo desde España que estaban esperando un bebé, sin embargo, él al principio no le creyó porque Greeicy ya le había jugado una broma con el tema.

El día del parto y nacimiento de Kai

Mike aseguró que ella quería que grabara todo el parto por lo que él estaba bastante distraído, aunque pudo apreciar la fortaleza y valentía que debe tener una mujer a la hora de dar a luz.

“Es una adrenalina yo estaba distraído con todo lo que estaba pasando, y sorprendido con la capacidad de las mujeres… las mujeres son muy poderosas…”, dijo Mike sobre ese momento.

Y al continuar con su relato, manifestó que lo que más le llamó la atención de Kai fueron sus ojos y los calificó de “espectaculares” y muy “lindos”.

¿Por qué no se muestra el rostro de Kai?

Anteriormente a estas aseguraciones, Mike había hablado sobre las razones por las que él no ha mostrado el rostro del bebé. Mike dijo que, aunque no fue una decisión consensuada, ni él ni Greeicy han decidido hacerlo, en su caso porque cree que esto hace parte de la privacidad de Kai y es él quien debe decir si quiere ser famoso o no.

“…no quiero tomar las decisiones por él, sólo las que tenga que tomar… él podría decir más adelante vos por qué me hiciste famoso… Entre más conquisto el mundo, más pequeño le hago el mundo a mi hijo”, dijo Mike.

El cantante quiso explicar que mostrar el rostro de su hijo es una decisión muy importante y que no se quiere equivocar en eso, pues quisiera que su hijo decidiera más adelante si quiere ser o no famoso.

En el mismo sentido, el artista confesó que le gustaría irse a vivir a Holanda, pues podrían vivir como “personas normales” ya que allá no los conoce nadie y quizá Kai pueda llevar una vida más tranquila.