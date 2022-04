Mike Bahía contó dando detalles de Greeicy y su hijo

Hace varios días Mike Había dio a conocer la noticia de que su hijo, Kai había llegado al mundo. Esto de inmediato se volvió viral porque más de uno estaba a la espera de su llegada, sobre todo saber si sería un niño o una niña.

No te pierdas: Mike Bahía y Greeicy anunciaron el nacimiento de su bebé

Y así fue, en su cuenta de Instagram y demás redes sociales, el artista dejó saber que era un hermoso niño y que estaban muy felices por este momento. Y aunque no dio más detalles, ni mostró a Greeicy Rendón todos se emocionaron por saberles bien a ambos.

Mike dejó saber en una entrevista que se volvió viral en redes sociales, que todos estaban más que bien. Que el niño estaba en las mejores condiciones y que su mamá también, todos aprendiendo de este proceso. Pero también destacó todo el trabajo que conlleva un parto, ese proceso de la vida, que lo ve como un milagro y que agradece por estar juntos, sanos, los tres, “echando el cuento”. Eso lo hace plenamente feliz.

Mike Bahía también dejó claro que están viviendo el proceso en intimidad, que están estables y viviendo entre ellos esta faceta de la maternidad, o faceta del amor que para los dos es muy nueva, pero que sin duda la están pasando increíble porque saben que lo que se viene será mucho mejor.

Aunque muchos pensaron que Greeicy Rendón aparecería en la entrevista, no fue así, sin embargo, en redes muchos se alegraron de saberlos bien, de que estén con salud y juntos viviendo cada parte de esta nueva vida y pues manifestando las ganas que tiene de ver al niño y a su mamá.

Sin embargo, también hubo comentarios donde aseguraron que Greeicy no aparecerá pronto, que no dejarán ver al bebé quizás hasta que cumpla un año, que no darán muchos detalles. Y es que es como una “tradición” de los artistas no hacer la presentación de sus hijos en redes de forma inmediata por cuestiones de privacidad como lo han llamado mucho, y Greeicy y Mike no serían los primeros en hacer esta acción.

Y es que este año varias personalidades han tenido a sus hijos y muchos de ellos no los han mostrado. Laura Tobón asegura que por ahora no lo hará porque su hijo está muy pequeño, Camilo y Evaluna no han mostrado más detalles desde los pies de la pequeña Índigo, Maia solo ha mostrado partes del cuerpo de su hija Magdalena, y el hijo de J Balvin casi cumple un año y nadie conoce el rostro.

Lo que sí es cierto es que luego de que Greeicy diera la noticia junto a Mike que su bebé venía en camino, mostraron grandes momentos junto del embarazo, incluso una gira musical que permitió que más de uno pudiera verlos en escena y a ella con su barriga haciendo una presentación magistral.

Y hasta en las últimas horas de espera, Greeicy mostró esos momentos a sus miles de seguidores, quienes estuvieron ahí pendientes de ella y de esos momentos de amor y de conversa con su pequeño Kai.