Melissa Martínez sufrió un raro accidente cuando se ponía un pantalón

Melissa Martínez siempre ha brillado en las redes sociales debido a su gran profesionalismo como periodista deportiva y gracias también a su belleza y que se resalta en varias de las fotografías y videos que ella publica en sus redes, pero también suele divertir a los internautas con sus videos en Tik Toks, sin embargo, recientemente la periodista dio de qué hablar en las redes al mostrar el curioso incidente que tuvo al ponerse uno de sus pantalones.

En sus historias de Instagram, Melissa Martínez publicó un video en el que mostró el resultado del incidente que ocurrió cuando en horas de la mañana se estaba poniendo un pantalón jean nuevo y este se rompió.

En las imágenes video se puede ver a la periodista de espalda frente a un espejo mostrando su trasero y posteriormente comienza a decirle a los seguidores que sufrió “una cosa rara” y luego hace un acercamiento a uno de sus glúteos dónde se puede ver el pantalón rasgado e incluso se ve parte de su piel.

En el video Melissa Martínez manifiesta que son de esas “cosas raras de la vida” que le han pasado y detalló que el pantalón se le rompió en el momento en el que ella se lo estaba poniendo y que no le quedaba tan apretado como para justificar el incidente, además afirma que no podía creer lo que había pasado y que va a cambiar el pantalón ya que era nuevo.

“De las cosas raras de la vida, hoy subiéndome el jean, que ni siquiera me queda apretado, se me ha roto toda la nalga, o sea ¿tú puedes creer?, yo no puedo creer esta vaina, yo lo voy a cambiar, o sea, además esta nuevo”, manifestó la periodista en el video.