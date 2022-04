Melissa Martínez divierte a fans burlándose de las palabras del GPS

Melissa Martínez siempre ha encantado a sus seguidores por su gran talento como periodista y debido a sus atractivas fotografías en las redes sociales, donde también suele divertir a sus millones de seguidores con videos con los que suelen sacarle la sonrisa y así lo hizo en su más reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En el video se puede ver a Melissa Martínez dentro de un vehículo y comienza a hacer la interpretación de un audio viral de Tik Tok con el que ella y muchos de sus seguidores se sintieron identificados.

Te puede interesar: Esposo de Melissa Martínez y su original baile en la cocina

La periodista realiza la lip sync del audio de una mujer que narra que estaba buscando una dirección y que la aplicación del GPS le dijo que tenía que girar hacia el noroeste, en ese momento ella se burla por la terminología afirmando que el GPS cree que ella es Cristóbal Colón y sabe cuál es el noroeste

“Y me dice dirígete hacia el noroeste, ¿Quién crees que soy? ¿Cristóbal Colón o quién?, yo no más sé, pa’ allá, pa’ acá, pa’ arriba, pa’ abajo y ya, no más”, dice parte del audio.