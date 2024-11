Melissa Gate confesó sus planes para La casa de los famosos: “Quiero que me conquisten”

La creadora de contenido, Melissa Gate, aspirante a La casa de los famosos Colombia se le midió a una dinámica con el equipo digital del Canal RCN llamada "¿Qué harías si...?" en donde reveló varias curiosidades y sus posibles estrategias para el reality.

La creadora de contenido Melissa Gate se caracteriza por su forma de ser extrovertida y sin filtros, algo que muestra en sus redes sociales y en sus entrevistas.

En esta dinámica la influenciadora respondió si sería capaz de compartir la habitación con algún otro participante, frente a esto, Melissa aseguró que no tenía problema en hacerlo desde que dividieran cobijas.

Frente a cómo maneja los problemas y malentendidos, la creadora de contenido fue irónica al expresar que siempre trata de ganar y tener la razón, por lo que le cuesta aceptar sus errores.

Frente a qué haría si tuviese la oportunidad de ponerle un castigo a sus compañeros en el reality, la creadora de contenido aseguró que una idea que tiene es quitarle la comida a ellos por 24 horas.

Otro aspecto que respondió la influenciadora es frente al tema del amor, confesando que en caso de ingresar a la competencia, lo hará soltera y dispuesta a conocer a otras personas.

Aunque contó que, en el último tiempo le ha ido mal con las relaciones amorosas y con los hombres, siente que puede conocer a alguien que le haga volver a darse una oportunidad en el amor. Eso sí, dejó claro que le gusta que la conquisten y le demuestren interés, ya que ella no lo hace.

Si me alguien me cae, lo dejó, me encanta que me demuestren. Los hombres me han decepcionado, todavía guardo una esperanza. Estoy abierta a que me conquisten.