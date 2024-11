Melissa Gate denunció públicamente a Yina Calderón: “Me la tiene montada”

La creadora de contenido Melissa Gate, aspirante a ingresar a La casa de los famosos Colombia estuvo conversando con Entretenimiento RCN sobre cómo se ha sentido con todo el proceso del reality, las votaciones y lo que no permitirá en caso de ingresar a la casa estudio.

La influenciadora expresó que es una mujer que se considera autosuficiente y que por eso, en caso hipotético de ingresar a La casa de los famosos Colombia podría valerse por sí misma para hacer todas las actividades de aseo y convivencia.

Sin embargo, fue sincera al expresar que hay varias cosas que le sacan el malgenio como por ejemplo no poder dormir bien, ya que cuando pasa esto al siguiente día amanece irritante y no se aguanta nada.

Cuando no duermo bien, amanezco irritable.

Asimismo, fue clara al decir que no se soporta a las personas hipócritas, envidiosas y desordenadas, por lo que en caso tal de encontrarse con personas así, no se quedará callada.

Por otra parte, Melissa reveló en esta entrevista que ha medida que han avanzado las votaciones se ha dado cuenta que hay varias personas enviándole mensajes de odio y críticas.

No ha empezado el reality y ya tengo muchas envidiosas atacadas. A la gente le molesta el éxito de los demás.

Precisamente, una pregunta del periodista sobre "¿Con qué famoso no le gustaría encontrarse en el reality?" sirvió a Melissa Gate para revelar la aparente situación que vive con la influenciadora Yina Calderón.

Según contó Melissa, la empresaria de fajas se la tiene "montada" y no ha parado de enviarle fuertes mensajes, tanto así que, Gate aprovechó para denunciarla públicamente al asegurar que si le pasaba algo era culpa de ella.

La verdad, hay una persona que me la tiene montada, incluso me está amenazando, si me llega a pasar algo, ya saben quién fue.