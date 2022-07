melissa cabrera y pity camacho se le midieron a improvisar

Desde su estreno Dejémonos de Vargas ha logrado acaparar la atención de miles de colombianos con su historia y divertidas situaciones, asimismo, los televidentes se han visto identificados con los auténticos personajes de esta producción, quienes con sus personalidades han hecho identificar a varias personas.

Sin duda alguna, unos de los personajes que han sorprendido a los televidentes son el de Melissa Cabrera (Camila), Emmanuel Saldarriaga (Agustín) y Pity Camacho (Ramoncito), quienes conforman una relación de padre e hijos, pues Emmanuel por su parte es fruto de la relación con Valentina Restrepo (Margarita Muñoz), mientras que, Camila, es fruto de un amorío de su juventud.

En el más reciente capítulo de esta historia los colombianos se enternecieron y divirtieron al ver la despedida de Camila, quien debe regresar a su ciudad natal, por lo que decidió invitar a su familia a un establecimiento de salsa.

Por si te lo perdiste: Dejémonos de Vargas | Capítulo 11 | Camila regresa a su ciudad natal

Al parecer este buen rollo que demuestran en la pantalla del Canal RCN, también se ve en la vida real, pues en más de una ocasión se ha visto a los tres actores departir fuera de cámaras. Muestra de ello fue un reciente video que compartió Emmanuel en su cuenta personal de Instagram en el que mostró un detrás de cámaras de este icónico momento en la historia.

En el video compartido por Emmanuel se observa a los actores dentro de la locación mostrada en la serie, en donde precisamente él lucía una pinta bastante peculiar al más estilo de la leyenda "Héctor Lavoe", en el video el joven actor decide poner a improvisar a Pity y a Melissa.

Por eso, en primera escena Camacho solo decide hacer un tipo de mímica haciendo gestos de rap, sin embargo, Emmanuel le menciona que lo haga en serio, pero mientras tanto enfoca a Melissa, que sin dudarlo dos veces, de una empieza a improvisar de forma segura pero al final le gana la risa.

Yo voy a empezar a improvisar, porque a mí no me da pena hablar, mi papá no quiere rimar, pero yo lo voy a obligar. Estamos grabando en el set, con mis amigos de Vargas.