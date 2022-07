Melissa Cabrera se mostró romántica en redes cantando reconocida canción

Si hablamos de una actriz revelación dentro de la televisión colombiana, tenemos que mencionar a Melissa Cabrera, quien actualmente tiene encantados a miles de colombianos con su papel de Camila en Dejémonos de Vargas, un personaje que ha logrado conectar con las personas gracias a su personalidad y sabor caleño.

Muestra del gran impacto de Melissa en las personas son las redes sociales de la actriz, en donde a diario cientos de personas le están dejando múltiples piropos y halagos por su belleza y talento.

Recientemente, la actriz había causado revuelo al compartir algunos datos de su vida personal, en donde contó cómo realmente es su personalidad, sus gustos, pasiones y hasta cómo es su prototipo de hombre.

Sin embargo, un video publicado por la actriz generó que varios internautas se indagarán si la actriz tiene alguna relación sentimental en el momento, pues hasta les pidió su recomendación para dedicar una canción.

Melissa compartió un video en el que está cantando la famosa canción "Sabrás" de la agrupación "Herencia de Timbiquí", una canción que en sus versos y líneas resalta ese amor por una persona.

Que tu existencia es lo mejor que a mí que en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo. Y aunque me esté quedando ciego. Y aunque me esté quedando mudo. Te haré saber que te quiero. Dice un fragmento de la canción cantada por la actriz.