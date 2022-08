Melina Ramírez reveló sus tips más saludables

La presentadora Melina Ramírez compartió con sus millones de fanáticos algunos de sus tips más saludables.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores, la modelo compartió un video en el que ofreció varios de sus hábitos para llevar un estilo de vida tranquilo.

“Les comparto mis tips saludables diarios que no me pueden faltar. ¿Cuáles son los tuyos?”, escribió en la descripción de la publicación.

Melina Ramírez ofreció sus tips para llevar una vida saludable

En la grabación se mostró desde su habitación abriendo sus cortinas y señalando que como primer tips es indispensable agradecer.

Continuó teniendo su cama, señalando que es importante organizar su propio espacio.

Siguió aplicándose cremas en su rostro, mencionando que hay que cuidar el físico.

Posteriormente detalló que es primordial alimentarse sano y limpiar el organismo, tomando una bebida verde.

También especificó que trabajar por los sueños, en su caso, por su marca de Go Up.

No podía faltar el tomarse un café e indicó que si lo prefieren leer y meditar.

De igual manera, comentó que hay que activarse, entrenar y consumir proteína con vitaminas y minerales para que así todo resulte de la mejor manera.

“Si quieren nuevos hábitos, empiecen con algunos de estos”, añadió en una de sus historias al repostear su publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde opinaron al respecto.

“Nos encantan todos esos hábitos saludables", "Buen día bonita y bella", "Hermosa", "Agradecer - orar, alimentación sana, organizarme, tratar de cumplir todas las tareas del día", "Si soy jajajja", "Es vez de yoga prefiero hablar con Dios", "Admiración total, eres hermosa", "Lo haré", "Hermosa, dios te bendiga", "Lo único malo es no tener el tiempo para hacerlo...... Horarios de 14 horas frente a una pantalla trabajando no te da la opción, pero como me encantaría", "Jajajajaja eso es para los que trabajan así como ustedes ,pero uno que le toca cumplir horario no le queda tiempo para todo eso", "Autosuficiencia y Amor propio ¡eso si!", "Muy hermosa y muy simpática, además tiene una linda vibra", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la modelo continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido para redes sociales sobre estilo de vida saludable, trabajando en su emprendimiento y disfrutando de la compañía de su familia, en especial de su hijo Salvador, fruto de su pasada relación con el deportista Mateo Carvajal.

