Melina Ramírez reveló quién es el responsable de sus ojeras.

La presentadora Melina Ramírez suele robarse las miradas de sus seguidores con cada aparición en sus redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión compartió con sus seguidores una de las razones por la que últimamente se le ha visto con cara cansada y un par de ojeras.

A través de su cuenta de Instagram, Ramírez compartió una serie de videos en los que revela quién es el responsable de su cansancio, siendo este su pequeño hijo Salvador. Pues, según palabras de la bella mujer, últimamente el infante no ha querido dormir temprano.

La joven mamá relata que no importa que le llame la atención al pequeño, este se hace el dormido y con los ojos cerrados le responde que no está despierto.

Además, confesó que, aunque esta situación la tiene agotada es algo que no puede evitar, ya que se acostumbró a dormir con el pequeño.

“Yo no sé si llorar, si reírme, me da mucha risa en realidad, pero me lo contengo y quiero llorar. Bebé, me tienes muy agotada últimamente. Yo sé que lo ideal es que ellos duerman solitos, pero nos malacostumbramos los dos. Y a mi me encanta dormirlo”.