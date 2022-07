Melina Ramírez mostró las tres facetas que la definen

La bella presentadora y empresaria Melina Ramírez enamora constantemente a sus más de cinco millones de seguidores con sus contenidos como mamá, prometida, profesional, modelo, etc. Es por ello, que para mostrar cuál de todos esos roles predominan en su vida, la caleña quiso hacer un clip mostrando sus tres versiones favoritas como mujer.

El primero en mostrar con breves recopilaciones fue su faceta como profesional, donde mostró su labor como modelo, como empresaria, como presentadora, como empresaria asistiendo a reuniones, maquillándose, liderando proyectos, etc.

El segundo en mostrar, es quizás el más importante de su vida hasta ahora y es su faceta como mamá de su primogénito Salvador, a quien hace poco le celebró su nueva al sol en el lujoso parque de diversiones y caricaturas animadas, Disney. En esta también incluyo su roll familiar junto a su prometido Juan Manuel Mendoza.

La tercera faceta en mostrar fue la suya como mujer, donde se cuida, quiere y consciente tanto física como espiritualmente con buena alimentación, con ejercicio, con yoga, leyendo un libro, meditando, etc.

Así reaccionaron sus seguidores

Fue cuestión de horas para que su video en Reel superara los 11 mil me gusta y acumulara múltiples comentarios que en su mayoría elogiaban no solo su belleza sino su ejemplar labor como mujer, mamá, empresaria, creadora de contenido, etc.

"Sos una dura Meli , saludos.", "Que maravilla Melina, eres la mejor", "Se nota tu esencia bonita", "Eres mi favorita en todas tus versiones ! Proud ... eres una tesa ! Te amo", "Hermosa en sus tres versiones, una calidad de persona", "Perfección en cualquier versión", "Eres una hermosura y bella", "Mujer admirable", "En las tres se ve tu dedicación y amor por lo que haces... Muchas bendiciones" y "mil bendiciones mamasita", fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que recientemente la bella modelo también compartió un bello carrete de fotografías con un enterizo negro sobre la naturaleza, donde la paz, belleza y sensualidad que emana fueron los protagonistas. Tanto, que fue consideraba como "la mujer más bella del mundo", para dos de sus seguidores.

