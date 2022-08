Melina Ramírez conmovió con tierno video junto a Salvador

Melina Ramírez no para de derrochar amor en sus redes sociales cada vez que enseña alguna actividad junto a su pequeño hijo Salvador, fruto de su relación con el deportista Mateo Carvajal, con quien mantiene una custodia compartida para disfrutar de cada etapa del infante.

En esta ocasión, la hermosa mujer compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cinco millones de seguidores, un corto audiovisual en el que se le ve disfrutando de la compañía del pequeño. Además de esto, reveló el por qué había estado tan ausente en las redes sociales durante los últimos días.

“Días perdida, días difíciles, he tenido demasiadoooo trabajo no se imaginan y por supuesto dedicada a este chiquito a diario me llena de fuerza siempre para seguir. Qué sería de mi sin estos abrazos que me reconfortan. Olviden mi despeluque”.