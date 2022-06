Así celebró Melina Ramírez su crecimiento en redes

La guapa presentadora Melina Ramírez es sin lugar a dudas una de las mujeres más queridas, seguidas y sonadas de las plataformas digitales, por su belleza, carisma talento, relación con Juan Manuel Mendoza y sobre todo, por las experiencias que comparte constantemente como mamá de su hermoso primogénito Salvador Carvajal.

Esto ha hecho que gran parte de lo que hace y publica la mujer en sus redes se convierta rápidamente en tendencia digital, logrando un descomunal crecimiento en sus plataformas digitales, donde ya sumó más de cinco millones de seguidores.

Desde luego, la caleña no dejó pasar esta importante cifra por alto y para celebrarlo compartió un emotivo clip en su Feed de Instagram, donde mediante tiernas y sensuales instantáneas y clips, resumió los que para ella han sido los momentos más emotivos, signficativos y memorables de los últimos meses.

"Se me metió un 5M en el ojo ¿Desde cuándo me siguen… Desde me presentación en el programa deportivo, desde el Reality musical, cuando presentaba deportes… antes?", preguntó Melina, quien no perdió la oportunidad para agradecer tanto amor y apoyo ¡GRACIAS POR SU AMOR, POR ESTAR Y QUEDARSE!