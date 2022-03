Melina confesó que está despojándose de cosas que no quiere en su vida

La presentadora Melina Ramírez dejó enamorados a miles de sus fanáticos luego de que se mostrara disfrutando de Cartagena.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de cinco millones de seguidores, la modelo compartió una fotografía en la que se mostró muy feliz montando columpio a la orilla del mar.

Luciendo un traje de baño de color negro, no solo dejó suspirando a miles de sus admiradores, sino también les confesó los cambios que está realizando en su vida.

“Despojándome de todo lo que no necesito en mi vida, de todo lo que me hace más lento el viaje. Les confieso que hay cosas que son difíciles de dejar porque me han acompañado toda mi vida, incluso en otras vidas, pero estoy decidida a dejarlas en ésta, no viajan más conmigo”, escribió.