Megan Fox se toma la sangre de su prometido y confiesa por qué

La pareja conformada por la codiciada actriz Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly se apoderó de las tendencias internacionales, tras conocerse públicamente el extraño ritual que tienen como pareja donde ella bebe la sangre de su prometido, mientras este bebe la de ella, ¿con qué fin?

Esa es la pregunta que se han hecho millones de internautas a nivel global por lo que la tambipen modelo se vio motivada a explicarlo.

"Supongo que beber la sangre del otro podría confundir a la gente o que la gente nos está imaginando con un cáliz y que somos como en 'Game of Thrones', bebiendo la sangre del otro...son solo unas gotas, pero sí, consumimos la sangre del otro en ocasiones solo con fines rituales", dijo la emblemática actriz de "Transformer" a reconocido medio itnernacional, Glamour UK.

Sus palabras no quedarón ahí y continuó develando que es algo muy controlado entre ellos, "Vamos a derramar unas gotas de sangre y cada uno la bebe...Él es mucho más descuidado y frenético y caótico, donde está dispuesto a cortarse el pecho con cristales rotos en plan de, 'Toma mi alma'". Tras esto, afirmó que medicamente este impactante ritual en pareja no les ha acarreado ninguna afectación médica, ya que como bien lo explicó es controlado para evitar efectos.

Tras la noticia, varios internautas aprovecharon para recordar el inusual anillo con el que se comprometió la pareja, que además de superar los 5 mil millones de pesos y tener una esmeralda colombiana, tiene algunas espinas que la pueden lastimar al quitárselo, esto, porque según el músico, “el amor es dolor”.

Pese a los misterios que rondan su relación, el pasado viernes, 22 de abril, Megan Fox recalcó el gran amor que tiene por su prometido y resaltó características que los internautas poco ven en él“.

Hoy tu madre nos dijo que naciste un mes antes (estabas tan destinado a ser un Géminis, tú, encantador mercurial Svengali). Y cuando eras un bebé, eras ‘tierno y quisquilloso al mismo tiempo’ y no podría haber imaginado una descripción más adecuada de ti...el mundo no tiene idea del corazón gentil y hermoso que tienes. Qué generoso y lo reflexivo que eres. Qué absurdamente extraño, inteligente e ingenioso eres. Eres, con mucho, el humano más singular que he conocido", escribió.