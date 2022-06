Megan Fox le habría salvado la vida a Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly, reconocido músico en los Estados Unidos, y también conocido por su relación con la actriz Megan Fox, está estrenando por estos días su documental ‘Life in pink’, mismo en el que contó detalles muy personales de su vida, entre los que se destacaron su intento de suicidio.

Es importante resaltar que Colson Baker, nombre de pila del cantante, ha aseguro que su pasado no ha sido color de rosa, de hecho utilizó la frase: “muy, muy oscuro”, todo esto para referirse que las cosas no le han salido del todo bien, y sobre todo después de la muerte de su padre.

Esta situación llevó al cantante de 32 años a pensar en lo peor, y esto en gran parte por la gran depresión con la que tuvo que vivir. ¿Pero qué fue pensar en lo peor? Él confesó que su documental que pensó en quitarse la vida, todo esto mientras hablaba con Megan a través del teléfono.

En esta misma pieza audiovisual, Gun Kelly le contó a sus fans que no ejecutó su plan gracias a la actriz que se hizo famosa en Transformers, pues además de hacerlo pensar en otras cosas durante ese momento, también le ha ayudado con sus adicciones; él aseguró que ya no consume ninguna, todo gracias a ella.

Así se salvó

Megan fue a Bulgaria a filmar una película y comencé a sentir una paranoia realmente salvaje. Me seguía volviendo paranoico. Sentía que alguien vendría y me mataría. Ese día, simplemente estalló. No salía de mi habitación y comencé a ponerme muy, muy, muy oscuro

Tras esto, él mismo contó que llamó a su novia, quien se encontraba en Bulgaria grabando una película, y la llamada la realizó para contarle que no se sentía bien, tanto así que le decía que no entendía por qué ella no estaba acompañándolo. Tras esto explicó que se metió un arma en la boca.

Después de esto, él explicó que sintió un silencio en ella, y que tras unas palabras de Fox él se tranquilizó, aunque también explicó que su arma se trabó, razón por la cual no llegó a suicidarse.