Megan Fox bromeó con su propio outfit, aunque también robó suspiros

La actriz y modelo estadounidense Megan Fox sorprendió a los casi 20 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar una atractiva foto suya, con la cual bromeó al hacer una divertida comparación. Sin embargo, y a pesar del humor, la belleza de la mujer también llamó la atención de muchos y recibió varios halagos.

Megan Fox comparó su vestido con "ese sofá" que tenía "la abuela de todo el mundo" e incluso agregó una imagen del mueble para ilustrar y dar a entender su punto más claramente.

La curiosa publicación superó los 2.5 millones de me gusta y 7.700 comentarios en tan solo un par de días. Además, los seguidores aprovecharon para dar diversas opiniones y escribir varios halagos en los comentarios.

"Este atuendo no tiene sentido pero es Megan Fox así que me encanta", "Oh por Dios", "¿quién fotografió el sofía de la abuela? Me encanta", "ella es tan loca. La amo. Tan peculiar" y "amo todo este look de sofá de abuela" fueron algunos de los miles de comentarios escritos por fanáticos de la actriz estadounidense.

