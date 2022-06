El beso que acabó con la relación de Maxiolly y Karen Cano

En los últimos días, el nombre del cantante de música urbana Maxiolly se hizo tendencia en redes, tras conocerse que su relación con la creadora de contenido Karen Cano habría llegado a su fin, por un motivo bastante inesperado.

No dejes de leer: Maluma publicó video con atractiva mujer en situación “comprometedora”

Al parecer, Cano no vio con buenos ojos el beso que le dio su novio a la modelo de uno de sus videos y sin pensarlo dos veces decidió darle fin a su noviazgo. Recordemos que desde hace varias semanas los internautas venían evidenciado el distanciamiento de los socialities, que no habían querido romper su silencio al respecto.

Sin embargo, amigos cercanos a la modelo, afirmaron a diversas páginas de entretenimiento digital que Karen se molestó bastante por el beso, hasta el punto que habría terminado su relación de inmediato. Por si fuera poco, fuentes afirman que la joven se enteró de lo escena luego de que alguien le enviara un video desde el escenario en el que grabaron el clip de ‘Bebé’, su más reciente tema musical.

Al parecer, la también deportista no pudo contener su enojo con que su novio besara a otra mujer que no fuera ella en la manera que lo hizo y sobre todo, que no le hubiese contando antes sobre la escena.

También te puede interesar: Maluma reaccionó al pleito entre Nodal y J Balvin sin mencionarlos directamente.

¿Exagerado? así reaccionaron los internautas

Como es habitual en estos casos, bastaron horas para que la noticia se hiciera viral y para que los comentarios en posturas divididas llegaran, unos, defendiendo la postura de Cano y alegrándose por la ruptura y otros, sorprendidos por la "toxicidad" de la joven, que no sabe separar lo profesional de lo personal.

"Ahora uno no se puede dar un besito de trabajo porque le van terminando", "Estaban demorados", "Estos quien son segunda versión de ANNUEL Y YAILIN", "Pues yo me preocupo más por lo que no veo que por lo que ellos muestran así abiertamente, es solo su trabajo no?", "Maxiolly es un payaso que nunca ha sabido apreciar al mujeron que tiene al lado" y "No sé quiénes son pero por respeto a la nena, el chico debería tener en cuenta la opinión de su pareja. Es un beso, no una caricia o un acto más "superficial" y por respeto no debería hacerlo sin llegar a un acuerdo con su pareja, por más profesional que sea", fueron algunos de los comentarios.

Puede ser de tu interés: ‘Que noche tan mágica’: Paola Jara agradece por su concierto en Ibagué